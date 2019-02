Leuchtturm Bunthäuser Spitze

„Hier an der Bunthäuser Spitze teilt sich die Elbe auf einer Länge von etwa 15 Kilometer in Norder- und Süderelbe. Vor Altona fließen beide Elbarme dann wieder zusammen. Sie umschließen die Elbinsel Wilhelmsburg mit Moorwerder als südliche Spitze.

Bereits 1395 gelang es Hamburg, die Marschlande mit Moorwerder vom Grafen zu Schauenburg und Holstein käuflich zu erwerben. Von diesem Zeitpunkt an konnte die Stadt die Schifffahrt auf der Elbe besser kontrollieren. Eines dieser Schiffe lag in Moorwerder, ungefähr in Höhe des Gehöfts „Moorwerder Hauptdeich 30“. Hier wurde später ein Wachthaus errichtet, das sich farblich hervortat, was vermutlich zu der Bezeichnung „Bunthaus“ führte.“

Auszug aus der Infotafel am Leuchtfeuer

Elbteilung bei Moorwerder

Elbteilung bei Moorwerder

Norderelbe

Weg zum Leuchtturm

Weg zum Leuchtturm

Süderelbe

Norderelbe mit Windkraftanlagen

Infotafel – Leuchtfeuer Bunthäuser Spitze

Leuchtfeuer Bunthäuser Spitze

Blick nach Mundsburg – Hamburg Wandsbeck

Norderelbe

Weg zum Leuchtturm



Kormoran